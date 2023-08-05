Легіон не виключає можливість зіткнень з "вагнерівцями", оскільки Пригожин продовжить боротися за владу.

Заколот Пригожина показав, що дійти до Москви цілком реально, адже місцеві силовики не чинили йому жодного опору.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив радник з питань комунікації російської опозиції і Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський, зазначивши, що захиснии Україні зробили з тих подій потрібні висновки.

"Із заколоту Пригожина ми зробили свої висновки. Нам важливо було побачити, як на таку ситуацію реагуватимуть місцеві силовики. Реагували вони найпрекраснішим чином - не чинили опір. Пригожин, завдяки цьому, дійшов до Москви, але штурмувати її не став. Нам це показало, що до Москви цілком реально дійти", - зазначив Барановський.

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Він також підкреслив, що похід на Москву неминучий.

"Наш кінцевий план - похід на Москву. Ми вважаємо, що ситуація буде виглядати так, як це було під час перемоги Євромайдану в Україні. Силовики в якийсь момент просто перестали виконувати накази на той час президента України Віктора Януковича, посилаючись на поганий зв'язок, відпустку, і дивилися чия візьме – переможе революція, або Янукович втримається. Ми вважаємо, що схожа ситуація буде і в Росії", - заявив Барановський.

Він також наголосив, що в Росії почнеться колапс одразу, як тільки-но ЗСУ увійдуть до Криму.

"Коли ЗСУ увійдуть до Криму, колапс управління почнеться і в Росії. Ось тоді і потрібно буде проводити похід на Москву. Легіон готується до цього моменту, нарощує свої сили. Ми розраховуємо, що під час цього походу до нас будуть приєднуватися люди в Росії, які незадоволені путінським режимом. При цьому силовики перестануть виконувати накази і чекатимуть, чим закінчиться для Путіна втрата Криму", - зазначив Барановський.

При цьому він не виключає можливість зіткнень з "вагнерівцями", оскільки Пригожин продовжить боротися за владу.

"Ми припускаємо, що в цей момент знову зіткнемося з "вагнерівцями", тому що Пригожин просто так з гри не вийде і продовжить боротися за владу. Тому основне зіткнення в Росії, напевно, буде між Легіоном і "вагнерівцями", а силовики будуть дивитися, хто переможе. Якщо переможе "Вагнер", то вони скажуть, що завжди були великими патріотами, а якщо переможе Легіон, то тоді вони скажуть, що завжди були проти війни. Попереду буде велика і жорстка боротьба за владу в Росії", - наголосив Барановський.

Ознайомитися з повним текстом інтерв'ю можна тут.

Легіон "Свобода Росії" - що про нього відомо

Легіон було сформовано одразу після вторгення РФ в Україну. До Легіону увійшли росіяни та білоруси, які прейшли на бік України. Легіон увійшов до Інтернаціонального легіону ТРО України. Остаточна мета даного Легіону - звільнення Росії від путінського режиму, саме тому бійці Легіону не використовують на своїх шефронах зображення прапора Росії.

Замість офіційного біло-синьо-червоного прапора РФ на нарукавних шевронах Легіон використовує біло-синьо-білий прапор.

Заколот Пригожина

23 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив "марш справедливості" та заявив, що йде на Москву, зупиняти міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Сталося це після цього, як армія РФ, за словами Пригожина, завдала удару по позиціях "вагнерівців".

За 200 км до Москви Пригожин розвернув колону. Після цього "бунту" ПВК "Вагнер" вирушила до Білорусі.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформвція, що заколоту Пригожина насправді не було, а його зрежисували російські спецслужби.

Станом на 5 серпня 2023 року база і вся зброя ПВК "Вагнер" перейшла на баланс Міноборони РФ. Найманці Пригожина переходять у "армію Шойгу".

У Росії повністю ліквідовано ПВК Вагнера. Забрано базу в Молькіно в Краснодарському краї, всю техніку, бронетехніку, озброєння, усі БК відправлено на баланс Міноборони РФ. Більша частина контрактників ПВК Вагнера підписала контракти з міноборони РФ і тепер вважається контрактниками Міноборони РФ.

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