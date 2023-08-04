Російський рубль впав до показників весни 2022 року.

Російський рубль вперше з весни 2022 року впав до позначки 95 RUB/USD. Рубль також впав по відношенню до євро до 104 RUB/EUR – найнижчої позначки з 28 березня 2022 року.

Згідно з котируваннями, опублікованими на платформі Investing, вході торгової сесії на Московській біржі рубль дещо відіграв позиції і станом на 13:00 котирувався на рівні 94,9 за долар і 103,8 за євро.

Станом на 17:59 за Києвом за один долар давали 96,08 рубля. Примітно, що валюта країни-агресора впала після атаки надводних дронів на порт Новоросійськ.

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Заколот Пригожин і обвал рубоя

29 червня 2023 року вперше з початку війни провалився заколот Пригожина обрушив російський рубль до історичного мінімуму. Курс долара піднявся до позначки 87,47 рубля - найвищого значення з кінця березня 2022 року.

Євро виріс до позначки 95,52 рубля, перевищивши рівні розпродажів понеділка, 26 червня, коли ринок панікував через наслідки заколоту ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Станом на 13:27 за Києвом за один долар давали 87,07 рубля.

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