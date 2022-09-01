Росія не згадує про інтенсивні обстріли раніше узгодженого маршруту місії.

Колона місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) призупинилась в окупованій Новоолександрівці Запорізької області.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

При цьому пропагандисти не уточнюють, що в районі відбуваються інтенсивні обстріли. Гауляйтер окупованої частини Запоріжжя Володимир Рогов тільки додав, що Новоолександрівка знаходиться "за 20 км від фронту".

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Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що колона була вимушена зупинитися саме через обстріли з боку росіян.

Раніше мер Енергодара Дмитро Орлов заявив, що мінометні обстріли у місті не припинялися сьогодні, 1 вересня, з 5-ї ранку. За його словами, у місті також чутно автоматні черги.

Внаслідок обстрілів росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Як повідомляв УНІАН, на запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів.

Місію очолює генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Місія сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ до ЗАЕС, імітуючи бойові дії в Енергодарі та обстрілюючи територію біля АЕС.

При цьому Єрмак підкреслив, що "це саме російські провокації".

Довідка УНІАН. Російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

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