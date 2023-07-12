Зазначається, що у Сил оборони України є успіхи.

Українські військові вели наступ мінімум на трьох ділянках фронту. Наші захисники домоглися успіхів на окремих ділянках.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Генштаб України повідомив про продовжують наступальні дії українських сил на мелітопольському та бердянському напрямках.

При цьому офіційний представник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські сили продовжують контрнаступальні дії навколо Бахмута. Зазначається, що українські сили просувалися на північний схід від населеного пункту Роботино.

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У свою чергу російський блогер заявив, що Сили оборони України встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщівки і просунулися до 1,5 км в районі Роздоловки.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Президент Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, Сили оборони почали проводити контрнаступальні операції.

Станом на 10 липня українські захисники за тиждень завдали понад 70 ударів по районах зосередження особового складу росіян та 11 складах боєприпасів ворога.

У свою чергу спікер Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку майор Валерій Шершень зазначив, що на Таврійському напрямку втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими дуже суттєві, за минулу добу в полон здалися 19 осіб.

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