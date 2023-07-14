Ворог активно застосовує тут свої резерви, тривають важкі бої.

Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов вранці 14 липня.

"На напрямку Біла Гора - Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав речник.

Водночас українські військові продовжують стримувати наступ росіян на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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Ворог активно застосовує тут свої резерви, тривають важкі бої.

Бої за Бахмут - головне

ЗСУ продовжують активне просування на Бахмутському напрямку з початку червня. При цьому противник чинить неймовірний спротив. За словами представника Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого, за минулу добу російські окупанти били по українських позиціях 538 разів різними видами артилерії, здійснили два авіанальоти.

Росія намагається утримати Бахмут силами "кадирівців". Їх перекинули на цей напрямок з-під Мар'їнки. Втім, за даними Генштабу, бойовиками "Ахмату" вже добряче "насипали" - і вони відступили.

Війна в Україні - актуальна ситуація на фронті

Станом на ранок 13 липня українські захисники мали успіхи на напрямках Новоданилівка - Широка Балка, Мала Токмачка - Новопокровка, закріплювалися на досягнутих рубежах. Також мали успіхи на південному фланзі Бахмута.

Тоді як на Лимано-Куп'янському напрямку ворог скупчує потужне угруповання десанту та піхоти. Окупанти кидають у бій регулярні війська та найманців.

Протягом доби росіяни наступали на п'яти напрямках - Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Українські сили і надалі стримують наступ окупантів в районі Мар’їнки. На цьому напрямку ворог обстріляв понад 10 населених пунктів минулої доби.

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