Окупанти вилучають у місцевих автомобілі та намагаються покинути Херсон через паромну переправу.

На тимчасово окупованій Херсонщині зросла кількість випадків мародерства та грабежів цивільних російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

Так, окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують покидати тимчасово окуповану територію Херсонської області.

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За наявною інформацією, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал.

"При цьому, почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих жителів... Збільшилася кількість випадків мародерства та протиправних дій в місті Херсон", - розповіли у Генштабі.

Зокрема, окупанти вилучають у місцевого населення автомобілі та намагаються покинути місто за допомогою паромної переправи в районі Антонівського мосту.

Війна в Україні: головні новини

Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні та північному сході України. Зараз під окупацією Росії знаходиться всього 32 населених пункти на Харківщині. Разом з тим ЗСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області.

Загалом, за словами Володимира Зеленського, на сході та півдні України тривають активні бойові дії, ЗСУ зберігають ініціативу.

У зв'язку з військовими поразками Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, виявилося більше 80 населених пунктів включно з Херсоном.

У відповідь колаборанти вивозять на лівий берег Херсона свої сім'ї й "органи влади", окупанти змушують "евакуюватися" місцевих мешканців, прикриваючись ними як "щитом" для вивезення техніки та накраденого майна.

З 10 жовтня Росія почала здійснювати масовані ракетні удари за допомогою іранських БПЛА на об'єкти критичної інфраструктури українських міст. Сьогодні, 22 жовтня, РФ завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі України. Знеструмлено Кіровоградська, Рівненська, Хмельницька, Волинська області.

Щоб досягти яких-небудь локальних "перемог", російські війська продовжують безглузді штурми Бахмута і Соледара Донецької області.

На думку окремих експертів, у вересні 2022 року настала нова фаза російсько-української війни. Зараз противник намагається закріпитися на Запорізькому напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже понад 67 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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