На щастя, ніхто не постраждав.

Російські окупанти поцілили у рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу людям у Бахмуті. Вже відомо, що внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено оперативний автомобіль.

У Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій йдеться про те, що цією автівкою рятувальники розвозили гуманітарну допомогу та воду, зокрема до будинку, куди в ніч на 11 грудня поцілили росіяни.

"Сьогодні росіяни поцілили в рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу людям, що залишаються у пошматованому бойовими діями Бахмуті. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначили у ДСНС.

Відео дня

Водночас унаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено оперативний автомобіль 47-ї державної пожежно-рятувальної частини: тріщини лобового скла, вибите заднє вікно, посічений задній бампер та задня частина автомобіля.

"Цією автівкою рятувальники розвозили гуманітарну допомогу та воду, зокрема до будинку, куди в ніч на 11 грудня поцілили росіяни. Мешканці багатоповерхівки допомагали рятувальникам гасити пожежу, що сталася внаслідок обстрілу, своєю водою, тому для співробітників ДСНС важливо було повернути людям дорогоцінні запаси", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, бої навколо Бахмута між Силами оборони України та російськими військами тривають з серпня.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, на Бахмутському та Авдіївському напрямках ворожі війська продовжують спроби наступальних дій.

9 грудня президент України Володимир Зеленський, говорячи про ситуацію на фронті, зазначив, що ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна.

"На землі цих районів уже давно не залишилося живого місця, не ушкодженого снарядами та вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут – ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни", - сказав глава держави.

За інформацією ЗСУ, російські окупанти змінили тактику ведення бойових дій в районі.

Вас також можуть зацікавити новини: