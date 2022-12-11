Окрім кадирівців внаслідок вдалих атак ЗСУ постраждали й окупанти-осетини.

Українські воїни розгромили базовий табір одного з підрозділів 19 мотострілецької дивізії 58-ї армії (Владикавказ, Північна Осетія). За попередніми даними, відпрацював HIMARS.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, серед ліквідованих окупантів багато осетинів, можливо, і Сослан Фідаров - так званий заслужений артист Республіки Північна Осетія.

Днями артист приїхав на окуповану територію Запорізької область з "гуманітарною місією" щодо підтримки окупаційного контингенту. Окупанти наразі не коментують ліквідацію Фідарова.

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Нічні удари по Мелітополю - що відомо

Пізно ввечері 10 грудня міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив про серію вибухів у місті. За попередніми підрахунками, у Мелітополі "підсмажилося" близько 200 російських окупантів.

Крім того, місцеві жителі повідомляють, що "швидкі" їхали з різних частин Мелітополя - не лише зі східної, де пожежа, а і з південної сторони.

За даними місцевих ЗМІ, українські воїни вдарили по базі "Привал мисливця" у Мелітополі. Там своє лігво влаштували кадирівці. Серед "двохсотих" з великою ймовірністю опинився "смотрящий" за регіоном від Рамзана Кадирова Мурад Саїдов.

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