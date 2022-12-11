В окупантів є план здійснити контрнаступ у напрямку Куп'янська, тому вони накопичують у районі Сватового величезну кількість особового складу.

Поблизу Кремінної та Сватового Збройні сили України мають певний успіх, вони потроху просуваються.

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Теlegram.

"Поблизу Кремінної та Сватового є певний успіх, вони (ЗСУ - УНІАН) потроху просуваються, але все одно кожен метр звільнення Луганської області дається дуже важко, бо вже нема ефекту несподіваності і окупанти підготувалися, побудували оборонні споруди, все замінували", - зазначив він.

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При цьому зазначив, що окупанти "натягнули туди техніки". За його словами, у росіян є план здійснити контрнаступ в напрямку Куп'янська, тому вони накопичують у районі Сватового величезну кількість особового складу.

Гайдай також розповів, що від Білогорівки залишилася лише назва, бо населений пункт повністю зруйнований росіянами. Він зазначив, що ЗСУ там тримають оборону, окупанти майже цілодобово проводять наступальні дії, щоб захопити територію.

Також він повідомив, що українські військові вже біля Кремінної.

"На Бахмутському напрямку росіяни влобову штурмують наші позиції, незважаючи на втрати, а між Сватовим, Кремінною та Старобільськом переважно сільська місцевість - окупантам у разі відступу між цими містами ніде буде окопуватися", - зазначив він.

Гайдай зазначив, що для якісної відбудови Луганщини після звільнення потрібно буде років 10.

Ситуація у Луганській області

Як повідомляв УНІАН, раніше Гайдай висловив сподівання, що ЗСУ на Луганщині наприкінці зими зможуть вийти на лінію розмежування 2014 року, а в 2023 році - деокупувати усю територію Луганської області.

Наразі по всій лінії фронту у Луганській області дуже поганий зв'язок, оскільки російські загарбники бояться місцевих партизанів. За словами Гайдая, росіяни намагаються зробити угрупування для контрнаступу на Куп'янськ.

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