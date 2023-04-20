Російські окупанти не штурмували Вугледар понад місяць.

Поновлення Росією наступальних дій на Вугледарському напрямку є початком підготовки агресора до весняно-літньої воєнної кампанії, висловився в ефірі Радіо Свобода полковник СБУ, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.

Костенко зауважив, атаки на Вугледар мають на меті розпорошити сили і засоби ЗСУ, й також Кремль не полишає мети взяття міста під свій контроль.

"Противник не втратив надію, і в планах у них до цих пір є захоплення усього лівобережжя, але, у першу чергу, Донецької і Луганської областей. Тому вони будуть робити все: техніка в них є, люди в них є, тому вони продовжуватимуть. І на інших напрямках також, на Запорізькому, в тому числі, думаю, ми побачимо їхні контратаки", - сказав Костенко.

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Росія штурмує Вугледар - що відомо

Російські окупанти не штурмували Вугледар понад місяць після гучного провалу наступальної операції і розгрому 155-ї бригади морпіхів. Тоді загарбники намагались оточити українських захисників, проте їм це не вдалося.

Розгром морпіхів під Вугледаром ознаменував серію невдач окупантів під час весняного наступу на сході й викликав хвилю обурення у провоєнної російської аудиторії.

Весь цей час окупанти накопичували під Вугледаром ресурси, зокрема, з 13 березня у 37 окремій мотострілецькій бригаді 36-ї армії Східного ВО проводилось бойове злагодження підрозділу "Шторм". Командири підрозділів відкликали підлеглих з лікування та реабілітації.

Останні дві доби Вугледар знову опинився у центрі зосередженої уваги Генштабу ЗСУ. У вечірньому зведенні ГШ ЗСУ 20 квітня вказувалось, що "на Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог безуспішно вів наступальні дій в районах Пречистівки та Вугледара".

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