Корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" відновити дуже проблематично – в Криму для цього немає можливості, - капітан першого рангу Андрій Риженко

Сили оборони України завдали ракетного удару по Севастопольському морському заводу, відправивши курсом крейсера "Москва" ще один російський корабель та - вперше - підводний човен. Про наслідки цього удару УНІАН розпитав капітана першого рангу запасу ВМС України Андрія Риженка.

Пане Андрію, що представляють собою кораблі, які РФ втратила внаслідок ракетного удару Сил оборони по Севастополю?

Наразі говорять про втрату двох кораблів. Зокрема це десантний корабель "Мінськ", проєкт 775. Це досить розповсюджений корабель. Він може нести роту морської піхоти (десь 120 осіб) і десь 14 одиниць бронетехніки, такої як БТР. Така одиниця досить потрібна росіянам. І це підтверджує той факт, що до початку війни вони перекинули шість додаткових десантних кораблів до Чорноморського флоту з Північого флоту та Балтійського флоту.

Хочу нагадати, що у корабля "Мінськ" на носовій частині є система залпового вогню "Град", і він вистрілює ці некеровані ракети на дистанцію, мінімум, 25 кілометрів. Також в нього є 320 ракет. І, в принципі, один корабель може завдати серйозне ураження, наприклад, силам, які звільняють зокрема наше Приазов’я. До речі, росіяни використовували такі кораблі під час штурму Маріуполя минулого року.

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Що стосується іншого корабля, то це підводний човен "Ростов - на - Дону". Це корабель новий, проєкт 636.3, його побудували у Санкт-Петербурзі. Його головне завдання: завдавання ракетних, торпедних ударів по силах противника, встановлення морських мін, доставка сил спеціального призначення в район виконання спеціальних завдань. Таких підводних човнів в інтересах Чорноморського флоту було побудовано шість. Зараз в Чорному морі перебувають чотири. З цих чотирьох човнів два знаходяться у бойовій готовності – по одному в Севастополі і в Новоросійську, і по одному човну - і там, і там - проходили доковий ремонт.

Саме під час ремонту корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" були вражені ракетами Storm shadow і отримали серйозні пошкодження, які дуже проблематично відновити. Зокрема для підводного човна проблематика в тому, що з такими великими пошкодженнями щось можливо було б зробити на підприємстві виробнику. Це в Петербурзі, і човен неможливо туди доправити.

А чи можливо замінити "Мінськ"? Це не перший корабель росіян, який зазнав ураження. Чи вплине втрата кораблів на боєздатність війська окупантів?

"Мінськ" - це вже третій корабель, який фактично знищений. Річ у тім, що "Оленегорський горняк" і цей Мінськ" мають дуже серйозні пошкодження, думаю, їх важко буде відновити. Тим більше, що вони польської побудови, отже запчастини потрібні польські, а їх наразі отримати неможливо. Перспектив відбудови чи побудови нових таких кораблів також немає, бо їх будували в Польщі.

У зв’язку з відсутністю цих кораблів Росії буде складніше провадити десантні операції та надавати вогневу підтримку своїм окупаційним силам під час оборони приморських ділянок.

Збройні сили вперше в історії вразили російський підводний човен ракетою. Як це стало можливим?

Під час знаходження в порту підводний човен, особливо, коли він перебуває в доці, дуже вразливий. Якщо він знаходиться біля причалу, він може десь сховатися, або вийти з бази, а при стоянці в доці він, фактично, втрачає будь-яку мобільність. Наскільки я розумію, завдяки розвідувальним даним, які наші партнери нам постачають, було проведено аналіз та обрано цей човен як ціль. Тож по ньому поцілила ракета. Особливого захисту в нього проти такої зброї немає, і він отримав пошкодження… Ми знайшли слабину, яку нам показав супротивник.

У нас є протичовнові сили та засоби, це протичовнова авіація. Вони можуть знаходити підводні човни противника в морі, однак зараз їхнє застосування неможливе, оскільки противник має авіаційне домінування на Чорному морі і як тільки літак вилетить, його можуть дуже швидко збити засобами ППО…

Після удару по Севастопольському морському заводу, де росіяни зможуть ремонтувати свої кораблі?

В Севастополі є ще військовий судноремонтний завод, який називається "13-й "Судноремонтний завод" Міноборони РФ". Він знаходиться у двох кілометрах на схід від "Севморзаводу". Я думаю, що зараз він організаційно "Севморзаводу" підпорядковується. І, до речі, так званий губернатор Разврожаєв казав про прильоти в Кілен-балку (балка в Нахімовському районі Севастополя, - УНІАН), де розташоване це підприємство. Я думаю, що там теж щось було.

В будь-якому випадку, ремонтним спроможностям Севастополя завдано серйозних пошкоджень. Можливо, ремонтні заводи на певний час будуть позбавлені можливості ремонтувати кораблі, а така потреба була дуже серйозною. Ми знаємо, що на 13-му заводі постійно перебували військові кораблі, бо вони багато ходять, а більшість з них вже не нові – це флот ще радянської побудови.

Зараз для них, як варіант, є завод в Керчі. Там вони будують "Каракурти" (малі військові кораблі), можливо, у Феодосії є якісь невеликі майстерні. Також є судноремонтні заводи в Новоросійську, але це дуже далеко від Севастополя. Враховуючи, що в Севастополі перебуває 2/3 бойових кораблів Чорноморського флоту РФ, це серйозна втрата ремонтних спроможностей.

Чи можемо говорити що почалася робота з відходу російських кораблів до Новоросійська?

Я б так не казав. Зараз наші збройні сили почали реалізовувати заходи атакуючого характеру для того, щоб максимально знизити бойовий потенціал противника на "потопляємому авіаносці Крим" для того, аби надалі звільнити його з-під окупації. В першу чергу, наші заходи спрямовані на удари по військових об’єктах, тобто кораблях, комплексах ППО, аеродромах, скупченнях техніки, складах, засобах ведення спостереження, зв’язку, розвідці та інше. То сили спецпризначення висадилися на Тарханкуті, знищили радар, потім був удар і знищення однієї С-400, зараз іншої, а напередодні було завдано удару по головній базі Севастополя та знищили, як мінімум, два кораблі.

Ярослав Конощук

Ярослав Конощук