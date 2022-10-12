Результати опитування планують оприлюднити вже цього місяця.

Режим російського диктатора Володимира Путіна втратив ілюзії про мир та стабільність в Криму після підриву Керченського моста. Тепер в РФ запустили "таємне опитування" про те, як їхні громадяни сприймуть втрату півострова та чи готові його захищати.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Російські державні організації, що "вивчають" суспільну думку в РФ, отримали термінове завдання на проведення опитування щодо повернення Криму під контроль України. На фоні вибуху на Керченському мосту, що підірвав ілюзію про мир і стабільність на півострові, та успіхів ЗСУ Кремль вирішив терміново вивчити ставлення своїх громадян до поразки у битві за півострів. Дані закритого дослідження мають бути всередині жовтня", - йдеться у повідомленні.

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За даними Центру нацспротиву, одним з ключових пунктів опитування є запитання: чи готові росіяни воювати з Україною в разі втрати контролю над Кримом. У Москві занепокоєні спротивом місцевого підпілля. За попередніми даними місцеве населення Криму не задоволене оголошеною мобілізацією і не готове воювати.

Наразі невідомо, чи використають росіяни результати дослідження публічно. "Якщо це станеться, то ключовою тезою такої публікації буде те, що "рускій народ готов бороться за Крим", - додають у Центрі нацспротиву.

Удар по Кримському мосту

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту стався вибух, після чого там почався сильна пожежа. Відомо, що на мосту обвалилася частина дорожнього полотна.

У РФ стверджують, що причиною "бавовни" був вибух вантажівки. На мосту спалахнув залізничний потяг з пальним.

Правоохоронці Болгарії розслідують російську версію вибуху на Кримському мосту. За версією росіян, вантажівка, що вибухнула, прибула саме з цієї країни.

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