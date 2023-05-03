Спікер Держдуми заявив, що "київський нацистський режим необхідно визнати терористичною організацією".

Депутати російської Держдуми закликали посилити удари по Україні у відповідь на нічну атаку дронів, яка вразила Кремль.

Наліт безпілотників на резиденцію російського президента, яку влада назвала "замахом" і "терактом", "позначає новий етап" у війні, заявив голова комітету Думи з контролю Олег Морозов.

Він заявив, що "потрібен удар, який переконує противника, що у Росії є можливість смертельно покарати за подібні дії".

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Спікер Думи В'ячеслав Володін заявив, що депутати "вимагатимуть застосування зброї, яка здатна зупинити і знищити київський терористичний режим".

"Теракт" щодо Путіна - це напад на Росію, заявив Володін, додавши, що "ніяких переговорів" з президентом України Володимиром Зеленським "бути не може".

"Це справжнісінький casus belli - привід до війни. До справжнісінької війни та ліквідації терористичної верхівки України. Нам є чим вдарити по їх бункерах", - заявив депутат Миронов.

Депутат Журавльов написав, що "потрібно прицільно бити по центру Києва. Знищити Офіс президента, зруйнувати вщент Верховну Раду, генштаб, будівлі, в яких розташовуються українські спецслужби".

"У Києві засіли терористи, а з ними, як відомо, переговори безглузді. Їх потрібно тільки знищувати, причому швидко і нещадно. Пора завдати ракетного удару по резиденції Зеленського в Києві", - заявив лепутат Шеремет.

Атака безпілотників на Кремль - деталі

Росія звинуватила Україну в атаці на Кремль і в замаху на Путіна, після того, як з'явилися відео атаки безпілотника на Кремль.

Коментуючи атаку дрона на Кремль, прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що завданням української держави у війні є звільнення окупованих територій, а не удари по Москві. А Михайло Подоляк вважає, що нічну атаку на Кремль, ймовірно, влаштували "місцеві сили опору", які озброїлися в найближчому "військторзі".