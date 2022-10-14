Збір триватиме з 9:00 14 жовтня до 23:00 15 жовтня.

До Дня захисників і захисниць України за ініціативи United24, Монобанку та волонтера Ігоря Лаченкова було запущено збір коштів на закупівлю "Ловця Шахедів" – системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі безпілотні літальні апарати.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, до Дня захисників і захисниць України було зроблено 1 тисячу ексклюзивних браслетів з останньої довоєнної партії "Азовсталі" з написом "Вірю в ЗСУ". Cто браслетів власноруч підписав головнокомандувач Валерій Залужний.

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Зазначається, що браслети не можна купити, а тільки виграти за донат від 5 грн на благодійну банку monobank (https://send.monobank.ua/jar/A2E4m8GEQK).

"Наша ціль – зібрати 100 мільйонів гривень на систему протидії дронам. Ми не можемо розкрити їхнього виробника та назву, але вона точно допоможе виявляти та знищувати ворожі дрони. Захистити від ударів наші об’єкти критичної інфраструктури. Саме такі системи стоять на озброєнні країн НАТО", - зазначив Федоров.

Збір триватиме з 9:00 14 жовтня до 23:00 15 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня президент Володимир Зеленський започаткував проект підтримки України United24. Ця платформа створена з метою збору коштів на підтримку України. Першим амбасадором глобального проекту United24 став відомий футболіст і тренер Андрій Шевченко.

22 липня амбасадором фандрейзингової платформи United24 став відомий американський музичний гурт Imagine Dragons, а 28 липня – креативний директор дому моди Balenciaga Демна Гвасалія.

8 серпня новим партнером United24 став український футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк).

22 вересня володарка премій "Оскар", "Еммі", "Греммі", "Тоні", "Золотий глобус" та "Пібоді" Барбра Стрейзанд стала послом фандрейзингової платформи United24 для того, щоб напряму допомагати українцям.

29 вересня американський актор Марк Гемілл, який зіграв роль Люка Скайвокера у фільмі "Зоряні війни", теж став амбасадором United24.

Іранські дрони-камікадзе на озброєнні РФ - що відомо

У середині серпня стало відомо, що РФ придбала у іранської сторони тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Офіційно Іран продовжує заперечувати надання безпілотників РФ. На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за даними української розвідки, загалом Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників.

Перший іранський дрон захисники України збили 13 вересня в Харківській області. А 23 вересня українські зенітники збили ударний безпілотник Mohajer-6, Тепер цей безпілотний літальний апарат використовують ВСУ.

10 і 11 жовтня російські війська масовано атакували Україну. Крім різних типів ракет, використовувалися і дрони-камікадзе. Ворог направив дрони на Кривий Ріг для атаки на критичну інфраструктуру, у Вінницькій області ними атакували теплоелектростанцію.

Нагадаємо, станом на кінець вересня військові повідомляли, що підрозділи протиповітряної оборони збивають дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

За даними РНБО станом на початок жовтня 2022, Збройні Сили України збивають щонайменше 85% випущених Росією іранських безпілотників-камікадзе.

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