За його словами, Росія готує великий наступ, стягує сили, але українські воїни потужно готуються до оборони.

Російський "мобік" проговорився дружині, що лютий повинен стати вирішальним у війні. Втім, у відпустку можуть відпустити тільки через півроку-рік.

Як повідомляє Головне управління розвідки, нове перехоплення телефонної розмови свідчить про те, що росіяни роблять ставку на лютий.

"Хлопці кажуть, що в лютому місяці буде вирішальний місяць, тому що війська стягнули. Наші війська стягнули, нову техніку всюди підігнали, х*хли підігнали всюди техніку. Буде, напевно, вирішальний місяць. Або ми всіх переможемо, або ми обіср*мося, і буде продовження війни", - заявив окупанти під час розмови з дружиною.

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При цьому загарбник поскаржився, що їх змушують підписувати контракт, а відпустка окупантам "світить" лише за півроку-рік. Додому не пускають нібито навіть контрактників.

"Хочеш правду скажу? Загалом, один результат. Ну як, два, є два шляхи: один шлях – це в труні, і другий – наприкінці всієї війни, коли вона закінчиться, можливо, прийду", – підсумував окупант.

Війна в Україні: що треба знати сьогодні

Російські окупанти не відмовилися від планів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Зокрема, раніше Інститут вивчення війни констатував початок нового наступу Росії на Луганську область. Це узгоджується з даними розвідки, яка відзначала, що Путін наказав захопити Донбас до березня.

Станом на ранок 12 лютого росіяни продовжували зосереджувати свої зусилля на тому, щоб вести наступ на таких напрямках - Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Куп'янському та Новопавлівському.

На сході нашої держави ворог зазнає величезних втрат. Варто зазначити, що втрати РФ в Україні вже становлять приблизно 137 тис. 780 окупантів.

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