Вони побоюються через уразливість тимчасово окупованого півострова.

Російські окупанти змінили місце, звідки здійснюють запуски іранських дронів-камікадзе для ударів по Україні. Вони перемістилися з Криму в Краснодарський край з двох причин.

Висновками про це поділилися в британській розвідці. Експерти опублікували свіжий звіт про військову ситуацію, який стосується вчорашньої масованої атаки рашистів. Вони вважають, що 16 грудня окупанти намагалися завдавати ударів як ракетами, так і іранськими БПЛА. Останні злітали з Краснодарського краю.

"Раніше ці БПЛА запускалися в основному з території окупованого Криму. Зміна місця запуску, ймовірно, пов'язана з російськими побоюваннями з приводу уразливості Криму, в той час як це також зручно для поповнення запасів з ймовірного пункту прибуття зброї в Росії — Астрахані", — додали в британській розвідці.

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Масована атака по Україні 16 грудня

Обстріл почався приблизно о 8:30 ранку. За даними від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, рашисти випустили 76 ракет, 60 з яких вдалося збити.

Окупанти цілилися переважно в об'єкти енергетичної інфраструктури. Удари нанесли по дев'яти з них, про що повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. В результаті виникли проблеми зі світлом у Харківській, Дніпропетровській та інших областях. А в Києві зупинилося метро майже на добу.

Енергетики зуміли відновити подачу електрики в більшості регіонів. Це стосується і столиці, де вже курсує метро.

У Кривому Розі ворог влучив у багатоповерхову будівлю. Через атаки загинули четверо людей, включаючи сімейну пару з малюком у віці 1,5 року.

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