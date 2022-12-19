Це означає, що звичайні графіки відключень не працюють.

У Києві ввели екстрені відключення світла після масованого удару Росії по столичній інфраструктурі, йдеться на сайті YASNO.

Це означає, що звичайні графіки відключень не працюють до відновлення ситуації в енергосистемі.

"Увага! Застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано", - попереджають енергетики.

Масований удар по Києву 19 грудня

Близько 2:00 у Києві пролунала повітряна тривога, після чого слідували вибухи у столиці. О 5:34 повітряна тривога повторилась.

За даними місцевої влади, Київ та область були атаковані іранськими дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у Шевченківському та Солом’янському районах.

Над Києвом вдалося збити 15 з понад 20 ворожих БПЛА. Однак є влучання в об’єкт інфраструктури та приватні будинки. Повідомляється про двх потерпілих. У самій столиці, на щастя, обійшлося без жертв.

У ніч на 19 грудня терористи також атакували іранськими безпілотниками Миколаївську область.

У результаті масованого удару по Україні 16 грудня російські окупанти пошкодили 9 об’єктів генерації, погіршивши становище української енергосистеми.

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