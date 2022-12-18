Повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили о 23.42.

Миколаївщину атакують іранські ударні безпілотники "Shahed".

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"У нас мопеди, сподіваюсь не долетять", - написав він.

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Проте на той час (23.08) в регіоні не було оголошено повітряну тривогу.

Згодом Кім повідомив, що йому невідомо, чому немає тривоги. А сили ППО уже навіть збили ворожий дрон.

Все ж повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили о 23.42.

Іранські дрони в Україні

У серпні стало відомо, що Іран продав Росії партію своїх дронів-камікадзе. Їх ще називають в народі "мопедами" через характерний звук.

Застосування їх Росією призвело до загибелі десятків людей в українських містах, зокрема, і в Києві, а також до знищення енергетичних об'єктів.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила в Ірані ще понад 2 тис. таких дронів.

Також ЗМІ повідомляли, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar.

17 грудня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що Росія отримала від Ірану нову партію ударних безпілотників "Shahed". Кількість дронів у цій партії менша, ніж у попередній.

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