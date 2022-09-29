Вибух стався поруч із промислово-економічним коледжем.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про гучний вибух у житловому районі міста.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Гучний вибух в житловому районі Мелітополя, біля промислово-економічного коледжу", - зазначив мер. Відео дня

Він додав, що подробиці події уточнюються.

Видання "РИА Мелитополь" пише про підрив автомобіля місцевої колаборантки - "директорки департаменту освіти" Олени Шапурової. Сама зрадниця нібито жива.

Вибухи в Мелітополі

Як повідомляв УНІАН, в різних районах окупованого Мелітополя майже щодня лунають вибухи. У місті активно діє рух спротиву.

Зокрема, 19 вересня пролунав вибух на захопленому окупантами аеродромі. Також вибухи чули 20, 22, 23, 24 та 25 вересня.

27 вересня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що в окупованому Мелітополі останніми днями було знищено понад 20 загарбників і до 10 одиниць ворожого озброєння та техніки.

З 26 лютого Мелітополь знаходиться під російською окупацією.

Війна в Україні: останні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на сході й півдні країни. За оцінками західних експертів, захисники мають намір оточити російські війська в Лимані. Українські бійці активно працюють над цим на захід, північ і північний схід від населеного пункту.

Протягом 26 та 27 вересня ЗСУ взяли під контроль кілька сіл на північний захід та північ від Лиману.

У ході контрнаступу у перші ж тижні наступальної операції на північному сході Збройним силам України вдалося деокупувати майже всі захоплені противником райони Харківської області.

Разом з тим ворог продовжує зосереджувати зусилля над захопленням Донецької області.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони близько 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Російське командування активно поповнює розбиті підрозділи нещодавно мобілізованими, які, за даними Генштабу, не пройшли належної підготовки.

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