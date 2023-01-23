Очікується також виділення додаткових коштів на закупівлю озброєння для нашої країни.

У Брюсселі сьогодні, 23 січня, пройде зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу. На порядку денному — передача важких танків Україні для захисту від російської агресії.

Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на власні джерела. За даними журналістів, в рамках переговорів очікується виділення ще 500 мільйонів євро для України. Ці кошти мають піти на придбання озброєння, проте є побоювання, що Угорщина заблокує фінансування.

Ще однією темою бесіди міністрів стане десятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Як повідомили джерела видання, в ЄС хочуть прийняти чергову порцію обмежень на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, тобто через місяць. Аналогічною інформацією раніше поділився кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. За його словами, санкції проти Білорусі за участь у війні можуть ввести раніше.

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Танки Leopard для України: остання інформація

На восьмій зустрічі країн-союзників України у форматі "Рамштайн" 20 січня не було прийнято рішення про постачання німецьких танків. Однак Берлін не заперечує, щоб Варшава передала Leopard зі своїх запасів.

При цьому українські танкісти проходитимуть навчання на згаданій техніці в сусідній Польщі. У Міноборони України це назвали проривом.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі заявив, що продовжить переговори з союзниками про надання Україні танків німецького виробництва.

За словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, його країна готова створити меншу коаліцію держав для передачі Leopard Україні, якщо Берлін так і не схвалить поставки.

Президент США Джо Байден натякнув, що ЗСУ все-таки отримають німецькі танки в своє розпорядження.

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