Країна готова вести перемовини з союзниками, зокрема, за НАТО.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі заявив, що продовжуватиме переговори з союзниками щодо поставок танків Україні.

"Ми хочемо зробити так, щоб українці перемогли. Ми хочемо, щоб це було зроблено швидко, тому що це найкращий спосіб врятувати якомога більше життів. Великобританія була в авангарді підтримки України військовою технікою ще до початку вторгнення. І ми продовжуємо робити це, оголошуючи про випробування танків, а також про цілу низку інших військових пожертвувань", – сказав він в ефірі Sky News.

Говорячи про небажання Берліна надати свої танки Leopard Україні і дозволити відправку танків іншими країнами, що мають їх на озброєнні, Клеверлі наголосив, що Німеччина зробила дуже багато для України. Міністр запевнив, що Великобританія "продовжить підтримувати зв'язок з міжнародними партнерами".

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"Я розмовляв з міжнародними колегами про надання військової техніки, зокрема танка Leopard 2, який є неймовірно ефективною одиницею техніки. Звичайно, я хотів би, щоб українці були оснащені такими речами, як Leopard 2, а також артилерійськими системами, які їм надали ми та інші. Я продовжу ці розмови з нашими союзниками і друзями за НАТО, щоб допомогти Україні отримати кращу військову техніку, щоб допомогти їм захистити себе від цього жорстокого вторгнення", – додав він.

Танки Leopard 2 для України - останні новини

Протягом довгих тижнів тривають дискусії щодо передачі Німеччиною Україні танків Leopard 2. Німецьке видання Der Spiegel з'ясувало, що аудит танків провели ще на початку літа. А Business Insider з посиланням на інформовані джерела повідомило, що вже колишня міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт усіма силами уникала того, щоб була навіть видимість готовності Німеччини поставити Україні танки. Зокрема, вона заборонила проводити інвентаризацію танків Leopard і Leopard 2 в німецькій армії.

Передача Leopard 2 Україні - Німеччиною або іншими країнами, що мають їх на озброєнні, за згодою Берліна - обговорювалося напередодні під час засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8"). Західні союзники не змогли ухвалити одностайне рішення, що викликало негативну реакцію в Бундестазі і критику на адресу Німеччини з боку США.

Одразу кілька країн (в їх числі Фінляндія і Польща) оголосили про готовність передати Україні Leopard 2, якщо Берлін дасть "зелене світло". Українська влада всіляко натякає, що позитивного рішення все ж вдалося домогтися. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські танкісти почнуть навчання на німецьких танках Leopard 2, а речник української розвідки Андрій Юсов інформував, що танки будуть, але публічна подача цього рішення все ще дискутується.

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус свооєю чергою заперечує, що його країна блокує поставки танків Leopard в Україну. Він заявив, що Німеччина готова швидко рухатися в питанні танків Leopard 2, якщо буде домовленість з союзниками.

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