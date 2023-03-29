Лимано-Куп'янський напрямок б'є рекорди за кількістю артилерійських обстрілів РФ декілька тижнів поспіль.

Воїни ДПСУ прийняли бій з російськими окупантами на Куп'янському напрямку, і для ворога боєзіткнення закінчилось повним фіаско.

Прикордонна служба опублікувала у Telegram кадри боїв, у результаті боєзіткнень ворожі війська "злетіли в небо" разом зі своєю технікою.

"На три речі можна дивитися вічно: на вогонь, на воду і на те, як горить техніка російських окупантів разом із ними самими", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що впродовж тижня на Куп’янському напрямку аеророзвідники ДПСУ виявили, а артилеристи 92-ї бригади ЗСУ успішно знищили 8 місць розташування російських окупаційних військ, 2 ворожі вантажівки Урал, 1 систему залпового вогню БМ-21 "Град" та мінометний розрахунок. Знищено також розрахунок БПЛА противника.

За інформацією військових, Лимано-Куп'янський напрямок залишається одним з найгарячіших і б'є рекорди за кількістю артилерійських обстрілів РФ декілька тижнів поспіль. У боях на вказаній ділянці фронту Росія використовує здебільшого штатні підрозділи російсько-окупаційного війська.

Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий зауважував, що на Куп'янському напрямку окупанти діють більш обережно, а не як на Бахмутському напрямку, де колишні в'язні з ПВК "Вагнер" атакують фактично безперервно: "Тут вони намагаються проводити розвідку, завдають масованих артилерійських ударів, і втрати тут набагато менші, ніж на напрямку Бахмута. Відтак прогресу вони також не мають".

Війна в Україні – останні дані

Епіцентрами пекельних боїв залишаються Білогорівка, Авдіївка, Мар'їнка та їхні околиці.

При цьому, за інформацією Інституту вивчення війни, протягом останнього тижня рашистам вдалось захопити 5% Бахмута, відтепер окуповано 65% території міста.

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