Мир "по-корейськи" для України та РФ

У світі вчергове обговорюють версії припинення російсько-української війни. І одна з ключових – заморозка ситуації. Зокрема, мова про оголошення "перемир’я" за так званим корейським сценарієм. УНІАН поцікавився, що з ним не так.

Будь-яка війна завершується за столом переговорів. Колись це станеться і з російсько-українською війною. Станом на сьогодні майбутній зміст таких домовленостей визначається на полі бою. Свою частину в обриси майбутніх переговорів вносить і дипломатична робота, зокрема мова про низку мирний самітів, на яких обговорюється "формула миру", запропонована президентом України Володимиром Зеленським.

Чергова зустріч найближчим часом запланована у Швейцарії. Але буквально за кілька тижнів до цієї події до медійного простору повернулася стара пісня про заморожування конфлікту.

За даними видання The New York Times, в адміністрації Джо Байдена набирає популярності думка стосовно того, що наступні кілька місяців на українському фронті будуть вирішальними, і в якийсь момент сторони можуть домовитися про припинення вогню за корейським сценарієм, тобто про замороження війни.

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"Корейським сценарієм" називають підсумки війни між Північною та Південною Кореєю у період з 1950 до 1953 року. У ті часи СРСР висловлював підтримку Північній Кореї, а США – Південній. А ідея такого "миру" полягає у замороженні лінії фронту та створенні демілітаризованої зони.

І хоча держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення про переговори з РФ повинна ухвалювати лише Україна, а президент Франції Емануель Макрон ще торік говорив про готовність підтримувати Україну до перемоги, тема можливих російсько-українських перемовин дискутується як в США, так і в ЄС. При чому мова, зокрема, про те, що уряди країн Заходу готові переконувати президента України Володимира Зеленського прийняти перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним.

Вмовити чи змусити до переговорів

Це вже не перша спроба дискусій про втілення в Україні "корейського сценарію" припинення війни. Ще у березні 2022 року начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначав, що Путін може спробувати розділити Україну за таким сценарієм.

Торік восени на світ з’явилася промоверсія "корейського сценарію" російсько-української війни: колишній генсек НАТО Андреас фог Расмуссен запропонував прийняти Україну до НАТО, але без тимчасово окупований територій. Відповідно, гарантії, визначені статтею 5 Вашингтонського договору, не поширювалися б на тимчасово окупований Крим та частину Сходу та Півдня України. Проте цю ідею було відкинуто як українською владою, так і окупантами. Останні прагнули офіційно прирости не частинами українських територій, а усіма областями України, які Кремль поспішив включити до Конституції РФ. Тобто, в баченні росіян, говорити треба про всю територію Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

За словами доктора політичних наук Петра Олещука, усі ці розмови про "корейський сценарій" зупинки війни в Україні не мають нічого спільного з реаліями корейської війни. Тому "корейський сценарій" в сучасних умовах - не більше, ніж чергові "Мінські домовленості".

"Ключова проблема будь-яких "сценаріїв заморозки" полягає в тому, що вони не враховують відсутність паритету між Україною та її ворогом. Це навіть якщо припустити, що росіяни на все погодяться. Заморожують те, що розморожувати потім буде дуже не вигідно. І як хтось на Заході збирається це робити у випадку росіян? Знову лякати їх санкціями? Чи постачанням зброї Україні? А потім цією зброєю знову буде заборонено бити по російській території?..", - вважає він.

На переконання політолога, для утримання паритету Україні конче потрібні засоби, які будуть цей паритет підтримувати єдиним доступним для росіян способом - знищенням чогось для них цінного.

"Бо як вони мислять? Вони можуть робити все, допоки не подержать по пиці. Тактика західних партнерів України - не давати по пиці, а легенько стукати по ній долонею, сподіваючись, що це переконає змінити модель поведінки. Звісно, це нічого не змінює, а лише підживлює інтерес. А от удари по тому, що приносить росіянам реальні гроші - це уже серйозно. Звісно, якщо займатися цим достатній час та витрачати достатні ресурси", - каже Олещук.

"Війна в Кореї мала одночасно характер і громадянської, і світової — півострів став полем бою американців проти радянців і китайців… Державні кордони обох Корей пройшли там, де вдалося зафіксувати фронт. Причому з обох сторін іноземних військ було значно більше, ніж власне корейських (чого і близько нема в нашому випадку)", - також нагадує експерт Українського інституту майбутнього Сергій Громенко.

"Заморозка" - шлях до нової агресії

Член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський зазначає, що замороження війни на нинішньому етапі за "корейським" чи іншим сценарієм, збільшує ризики нового зіткнення з окупантами в недалекому майбутньому. Апетити "російського ведмедя" зростають поступово.

"Ризики нової війни будуть набагато більшими, ніж якби Україна деокупувала усі свої території та мала б можливість контролювати зовнішній кордон", - зауважив експерт.

При цьому, за його словами, якщо взагалі розглядати сценарії замороження конфлікту, то ситуація в Україні швидше нагадує фінський сценарій, ніж корейський. Нагадаємо, після радянсько-фінської війни 1939-1940 років, так званої зимової війни, уряд Хельсінкі визнав анексію Радянським союзом нинішнього міста Виборга та частини Карелії.

Втім, експерт зауважує, що в контексті підписання Україною безпекових угод з низкою партнерів, можна також говорити не про корейський, а радше про ізраїльський сценарій.

"Адже йдеться про надання Україні озброєння, технологій, розвідданих і так далі. Проте на території України не передбачається розміщення воєнних баз, як це, приміром, є у випадку з Південною Кореєю (навіть тут відсутні збіги)", - додав Желіховський.

В будь-якому разі заморозка, з огляду на нинішню ситуацію на фронті, матиме сумні наслідки для України.

"За таких позицій, які має Україна, РФ буде вимагати не лише території, а й корегування зовнішньої політики. РФ однозначно буде виступати проти того, аби наша держава стала членом НАТО. Можливо, Україна могла б інтегруватися в ЄС, але не в НАТО", - пояснює Станіслав Желіховський.

Політичний експерт Володимир Воля додає, що реалізація в Україні "корейського сценарію" припинення вогню означатиме, що Путіну "віддадуть на переробку" тимчасово окуповані території України. Врешті, тимчасова лінія розмежування на корейському півострові фактично стала постійною.

"Окуповані Росією території України будуть заселені людьми з РФ і, можливо, Центральної Азії. "Новоросія" перетвориться на "Новоазію". Після того, років через десять, не буде сенсу говорити про повернення українських територій, бо там не буде населення з українською ідентичністю",- вважає він.

За словами Володимира Волі, реалізація такого сценарію буде ознакою успішного неоімперського курсу РФ і "це стане сигналом, що так можна змінювати кордони".

Так, станом на сьогодні "корейський сценарій" для російсько-української війни видається поки вкрай малоймовірним. Але це не означає зупинення дискусій про "заморозку". Виглядає так, що в ній наразі зацікавлені як частина політичного істеблішменту США, так і Китай. А чи змінять вони свої позиції? Покаже Саміт миру в Швейцарії, представництво на ньому цих двох держав та позиції, які вони будуть готові озвучити.