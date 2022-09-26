За словами начальника об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України, це те ж саме "гарматне м'ясо", про яке вже стільки проговорено.

Нещодавно мобілізованих російських окупантів на південному фронті ще не виявлено.

Про це повідомила начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Скоріш за все, вплив буде кількісний, а не якісний. Це те ж саме "гарматне м'ясо", про яке вже стільки проговорено. Оскільки ці люди (нещодавно мобілізовані росіяни - УНІАН) не пройшли відповідного навчання. Хоча певною мірою - це нам на руку", - зазначила вона.

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Гуменюк додала, що таким чином Росія буде наповнювати кількісно свої підрозділи та "латати дірки", спричинені бойовими втратами.

"Максимально "свіжих" мобілізованих ми ще не зафіксували, але може вони ще не дозріли до тієї думки, що треба складати зброю і переходити під егіду міжнародного гуманітарного права", - сказала вона.

Мобілізація у Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Експерти зазначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Президент України Зеленський наголосив, що злочинна мобілізація, оголошена в Росії,– це не тільки продовження страждань українців, а це й удар по корінних народах Криму, Дагестану, Кавказу, Сибіру.

За його словами, ця мобілізація є елементом геноцидної політики РФ, тому потрібна негайна й жорстка реакція всього світу.

За даними розвідки Британії, Росія може відправити на лінію фронту у війні проти України мобілізованих з мінімальною військовою підготовкою. Зокрема, вже було видано багато десятків тисяч призовних документів.