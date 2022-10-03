У Хабаровській області Росії і в Якутії "помилково" мобілізували значно більше людей, ніж мали.
Як повідомив губернатор Хабаровського регіону Михайло Дегтярьов, за десять днів повістки отримали і прибули до військкоматів кілька тисяч жителів регіону.
"З них близько половини ми повернули додому, як таких, що не відповідають критеріям відбору для вступу на військову службу за контрактом. Робота з досягнення цілей, поставлених нашим президентом, триває", – сказав Дегтярьов.
Він розповів, що серед мобілізованих був, наприклад, чоловік, який самотужки виховує доньку з інвалідністю.
"Сьогодні чоловік вже вдома, де він потрібен не менше, ніж на передовій. Ще раз наголошую: часткова мобілізація стосується тільки категорій, які затверджені Міноборони і президентом. Всі факти перегинів повинні припинятися", – сказав Дегтярьов.
А голова громадської палати Якутії Микола Бугайов заявив, що тільки зараз в пунктах мобілізації був організований медичний огляд. У перші дні часткової мобілізації його не було. 300 осіб помилково призвали на війну.
Мобілізація в Росії
Президент РФ Володимир Путін 21 вересня підписав указ про проведення в країні мобілізації. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, призову із запасу підлягають 300 тисяч осіб. ЗМІ писали, що Росія може спробувати залучити мільйон мобілізованих.
Повідомлялося, що нібито в першу чергу будуть призиватися ті, хто має бойовий досвід і необхідну у військах військово-облікову спеціальність, але незабаром повістки почали приходити тим, хто не підлягає мобілізації.
Росія активно проводить мобілізацію чоловіків на тимчасово окупованих теріторіях України, в тому числі, в Запорізький області, в Криму.
Полковник СБУ Роман Костенко заявив, що на південь України окупанти вже перекидають перших мобілізованих і серед них є перші загиблі.
Президент РФ Володимир Путін дуже швидко визнав проблеми з оголошеною на території Росії "частковою" мобілізацією. Зокрема, на фронт беруть не тих, кого планували. Крім того, мобілізованих розміщують у наметових таборах.
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