Тих, хто не підходить під критерії, відправляють додому.

У Хабаровській області Росії і в Якутії "помилково" мобілізували значно більше людей, ніж мали.

Як повідомив губернатор Хабаровського регіону Михайло Дегтярьов, за десять днів повістки отримали і прибули до військкоматів кілька тисяч жителів регіону.

"З них близько половини ми повернули додому, як таких, що не відповідають критеріям відбору для вступу на військову службу за контрактом. Робота з досягнення цілей, поставлених нашим президентом, триває", – сказав Дегтярьов.

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Він розповів, що серед мобілізованих був, наприклад, чоловік, який самотужки виховує доньку з інвалідністю.

"Сьогодні чоловік вже вдома, де він потрібен не менше, ніж на передовій. Ще раз наголошую: часткова мобілізація стосується тільки категорій, які затверджені Міноборони і президентом. Всі факти перегинів повинні припинятися", – сказав Дегтярьов.

А голова громадської палати Якутії Микола Бугайов заявив, що тільки зараз в пунктах мобілізації був організований медичний огляд. У перші дні часткової мобілізації його не було. 300 осіб помилково призвали на війну.

Мобілізація в Росії

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня підписав указ про проведення в країні мобілізації. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, призову із запасу підлягають 300 тисяч осіб. ЗМІ писали, що Росія може спробувати залучити мільйон мобілізованих.

Повідомлялося, що нібито в першу чергу будуть призиватися ті, хто має бойовий досвід і необхідну у військах військово-облікову спеціальність, але незабаром повістки почали приходити тим, хто не підлягає мобілізації.

Росія активно проводить мобілізацію чоловіків на тимчасово окупованих теріторіях України, в тому числі, в Запорізький області, в Криму.

Полковник СБУ Роман Костенко заявив, що на південь України окупанти вже перекидають перших мобілізованих і серед них є перші загиблі.

Президент РФ Володимир Путін дуже швидко визнав проблеми з оголошеною на території Росії "частковою" мобілізацією. Зокрема, на фронт беруть не тих, кого планували. Крім того, мобілізованих розміщують у наметових таборах.

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