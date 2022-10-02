За його словами, серед них вже є перші загиблі.

Збройні сили України спостерігають перекидання перших мобілізованих на Південь України.

Про це повідомив полковник СБУ Роман Костенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Додатковий ресурс противника - завжди погано для поля бою. Оскільки це завжди люди в танках, з автоматами та іншій військовій техніці. Тому, якої б якості вони не були, в будь-якому разі вони будуть стріляти в нас", - пояснив він.

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Костенко додав, що на цьому напрямку вже є перші вбиті мобілізовані росіяни.

"Проте не можу не погодитись з тим, що дійсно все залежить від якості мобілізаційного ресурсу Росії. Ми розуміємо, що перші мобілізовані з РФ вже є на Півдні України. І перші вбиті теж є. Для нас нічого не змінюється. Наша артилерія буде щільніше бити по окупантах, скільки їх би не було", - підсумував полковник СБУ.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня у РФ оголосили про часткову мобілізацію.

У Міноборони РФ заявили, що мобілізують близько 300 тисяч осіб. Однак ЗМІ пишут, що кількість мобілізованих може досягти мільйона.

В той же час продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході країни. 1 жовтня ЗСУ взяли під контроль Лиман та довколишні населені пункти, що відкриває шлях до деокупації Луганської області.

2 жовтня ЗСУ знищили на півдні 64 окупантів, їхню техніку та склад з боєприпасами.

ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення ліквідували вже 59 610 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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