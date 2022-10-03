Він сказав, що під час цієї мобілізаційної кампанії виникає багато питань, "і ми маємо оперативно виправляти свої помилки та не повторювати їх".

Президент РФ Володимир Путін дуже швидко визнав проблеми з оголошеною на території Росії "частковою" мобілізацією. Зокрема, на фронт беруть не тих, кого планували. Крім того, мобілізованих розміщують в наметових таборах.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter .

Зазначається, що Путін 29 вересня 2022 року звернувся до своєї ради національної безпеки щодо мобілізації, про яку він оголосив 21 вересня. Російський президент сказав, що під час цієї мобілізаційної кампанії виникає багато питань, "і ми маємо оперативно виправляти свої помилки та не повторювати їх".

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"Надзвичайно швидке визнання Путіним проблем підкреслює дисфункцію мобілізації протягом першого тижня. Місцеві чиновники, ймовірно, не знають точного масштабу та юридичного обґрунтування кампанії. Вони майже напевно набрали кадри, які не підпадають під визначення, про яке заявили Путін і міністерство оборони", - пояснили у розвідці.

Вказується, що мобілізовані резервісти продовжують збиратися в наметових транзитних таборах, а російські офіційні особи, ймовірно, щосили намагаються забезпечити навчання і знайти офіцерів для керівництва новими підрозділами.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня у РФ оголосили про часткову мобілізацію.

У Міноборони РФ заявили, що мобілізують близько 300 тисяч осіб. Однак ЗМІ пишут, що кількість мобілізованих може досягти мільйона.

В той же час продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході країни. 1 жовтня ЗСУ взяли під контроль Лиман та довколишні населені пункти, що відкриває шлях до деокупації Луганської області.

Полковник СБУ Роман Костенко заявив, що на Південь України окупанти перекидають перших мобілізованих і серед них є перші загиблі.

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