Президент наголосив, що вихід для "русских" є.

Президент Володимир Зеленський перейшов на російську мову у своєму відеозверненні, щоб закликати "русских" не підкорятися злочинній мобілізації, оголошеній у РФ, і порадив тікати чи здаватися в полон.

Про це він сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

"Я ще раз хочу повторити. Знову по-русски, специально для русских "товарищей"… Мы видим, что люди, в частности, в Дагестане начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос об их жизни. Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которой хочет один человек. На войне против нашего народа, на нашей земле. Он же не посылает на войну своих детей. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей – всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию", - закликав Зеленський та додав: "Потому что если вы придете забирать жизни наших детей — я вам скажу как отец, — мы вас живыми уже не отпустим".

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І вже українською далі президент наголосив, що вихід для "русских" є.

"Не підкорятися злочинній мобілізації. Тікати. Або здаватися в український полон за першої ж нагоди. Прошу всіх наших друзів в інформаційній сфері підтримувати поширення цього заклику. Що більше громадян Російської Федерації хоча б спробують захистити своє власне життя, то швидше закінчиться ця злочинна війна Росії проти народу України", - сказав Зеленський.

Він подякував у чергове всім, хто воює й працює заради перемоги України.

Наприкінці звернення Зеленський привітав українську єврейську громаду і всіх євреїв світу зі святом Рош га-Шана.

"Хай усі молитви про перемогу, усі молитви про мир для України будуть почуті", - зазначив він.

Мобілізація в Росії та протести

Як відомо, 21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні.

Голова російського Міноборони заявив, що йдеться про мобілізацію близько 300 тисяч осіб. Однак ЗМІ пишут, що кількість мобілізованих може досягти мільйона.

Того ж дня на території Російської Федерації почалися протести. У ряді міст люди вийшли на вулиці, щоб виступити проти мобілізації.

Крім того, багато росіян намагаються втекти від мобілізації та виїхати у сусідні країни.

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