Терористів в лісі "викосили" мінометними залпами.

Російські окупанти намагались непомітно підійти до позицій ЗСУ, але їх вчасно помітила українська розвідка й надіслала "полум’яне вітання".

На кадрах видно, як штурмова група, крадучись, пересувається лісосмугою у спробі наблизитись до ЗСУ. Однак загін загарбників помітило пильне око розвідки бригади "Спартан".

По штурмовиках відкрили "вітальний" вогонь 60-мм мінометами. Мінометні залпи по черзі "викосили" кожного терориста.

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Повідомляється, що ворожу групу було знешкоджено.

Втрати РФ в Україні – що відомо

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 167 490 загарбників, з них рекордних 920 "тіл" за 21 березня.

Великих втрат окупанти зазнають на Бахмутському напрямку. Під час чергової невдалої "вилазки" окупанти втратили ще 6 своїх бійців.

Епічне відео опублікувала тактична група "Адам": бійці спритно закинули гранату в окоп до найманця, який ховався між тіл убитих товаришів - тому довелося себе добивати.

У мережі завірусилось відео й "прильоту" міни по окупанту-мародеру, який саме під час удару перебирав крадені продукти на тачанці.

Крім того, сили ССО показали кадри ліквідації цілої роти окупантів на Бахмутському напрямку.

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