Росіяни заявили, що провели навчання в північно-західній частині Чорного моря.

Російський Чорноморський флот провів навчання з ізоляції північно-західної частини Чорного моря. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони РФ.

Зокрема повідомляється про навчально-бойові стрільби протикорабельними крилатими ракетами по судну-мішені в північно-західній частині Чорного моря.

"Також в ході спільного навчання кораблі і авіація флоту відпрацювали дії з ізоляції району, тимчасово закритого для судноплавства, а також виконали комплекс заходів із затримання судна-порушника", – йдеться в повідомленні.

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Морська блокада України - що відомо

Після вибуху на Кримському мосту 17 липня Росія заявила про вихід з так званої "зернової угоди", в рамках якої агресор обіцяв не заважати експорту зерна з України. Після цього окупанти почали завдавати ракетних та дронових ударів по українській портовій інфраструктурі, цілячись саме в зернові термінали.

Крім того, російське військове командування оголосило, що буде вважати військовою ціллю будь-які цивільні судна під будь-яким прапором, які йдуть в українські порти. Таким чином, Росія однією своєю заявою почала морську блокаду, оскільки тепер торгові судна просто не зможуть отримати міжнародну страховку, якщо зважаться зайти в українські порти.

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