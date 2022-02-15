Голова МЗС України заявляє, що можливе визнання окупаційних адміністрацій як "незалежних утворень" матиме наслідки для Мінських домовленостей.

Україна повідомила міжнародним партнерам, що можливе визнання Росією окупаційних адміністрацій "ЛДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід з Мінських домовленостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

"Щодо можливого визнання російською Думою так званих "Л/ДНР" - хочу ще раз нагадати незмінну позицію України: у разі ухвалення рішення про визнання, Росія де-факто і де-юре вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками. Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, у січні у Держдумі Росії фракція комуністів зареєструвала проект звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

14 лютого у Верховій Раді зареєстровано проект постанови про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо, на початку грудня 2021 року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про неприйнятність перегляду Мінських угод, які Росія не виконує. Лавров вкотре повторив пропагандистські тези Кремля про "внутрішньоукраїнську кризу", яку нібито можна врегулювати шляхом прямого діалогу Києва та проросійських бойовиків.

Логіка Мінських угод полягає у відновленні суверенітету України та мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій в окремих районах Донецької та Луганської областей.

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що Росія свідомо руйнує Мінські домовленості.

Вас також можуть зацікавити новини: