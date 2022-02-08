Президент зазначив, що на зустрічі лідерів країн нормандського формату "можна продемонструвати і свою суб’єктність, і свою відкритість".

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи помітив більшу відкритість президента РФ Володимира Путіна щодо виконання Мінських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу за результатами зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи помітив він під час прес-конференції Путіна з Макроном 7 лютого більшу відкритість президента РФ щодо виконання Мінських угод, Зеленський зазначив наступне:

"Я вчора не дивився прес-конференцію. У мене немає часу. Але я сприймаю відкритість будь-якого лідера і вважаю, що відкритість - це завжди прекрасно, якщо це правда і не гра, а серйозні відкритість і розуміння, що є небезпека і що це не жарт. Мені здається, що це позитивний результат".

Водночас, глава держави додав, що не дуже довіряє просто словам.

На його думку, відкритість кожного політика має полягати у його конкретних кроках.

"У нашому випадку - це кроки щодо деескалації. Я вважаю, що для цього у цієї людини (Путіна - УНІАН) все є, тим більше, що ця людина дуже відкрита, як я розумію… Щодо тих сигналів, що він відчуває, що він не є суб’єктом ескалації і що це був просто тиск, то мені не знайомий на сьогодні суб’єкт в Європі, який би міг тиснути на РФ… Принаймні деокупація нашої держави не відбувається поки що", - наголосив Зеленський.

Президент також додав, що після зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" існує можливість, "якщо є відкритість", проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату".

"І там можна продемонструвати і свою суб’єктність, і свою відкритість", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 26 січня у Парижі відбулася зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату". Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що ця зустріч стала кроком вперед до деескалації ситуації навколо українських кордонів.

Сьогодні, 8 лютого, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що політичні радники лідерів "нормандського формату" зустрінуться 10 лютого у Берліні.

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