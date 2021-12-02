Він вкотре повторив пропагандистські тези Кремля про "внутрішньоукраїнську кризу".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє про неприйнятність перегляду Мінських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява прозвучала у Стокгольмі на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. (Виступи глав МЗС транслюються на сайті ОБСЄ).

"Затребуваний потенціал ОБСЄ й у врегулюванні конфліктів. Організація має направити чіткий сигнал Києву про неприйнятність перегляду Мінських домовленостей, які є безальтернативною основою врегулювання", - сказав Лавров.

При цьому він знову не сказав, що саме Росія розпочала війну на Донбасі і продовжує постачати озброєння та бойовиків, які порушують режим припинення вогню.

Читайте такожЛавров заявив, що НАТО "грає з вогнем", обіцяючи Україні вступ до альянсуВодночас глава МЗС РФ повторив пропагандистські тези Кремля про "внутрішньоукраїнську кризу", яку нібито не буде врегульовано, доки "нинішній київський режим ухиляється від виконання взятих на себе міжнародно-правових зобов'язань - від прямого діалогу з Донецьком та Луганськом та надання цим територіям закріпленого у Конституції особливого статусу".

"Спроби розірвати ці ключові положення Мінського комплексу заходів – шлях до катастрофи", – сказав Лавров.

Виконання Мінських угод

Як повідомляв УНІАН, логіка Мінських угод полягає у відновленні суверенітету України та мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій в окремих районах Донецької та Луганської областей.

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що Росія свідомо руйнує Мінські домовленості через роздачу паспортів жителям Донбасу.

В МЗС також вважають визнання Росією товарних "сертифікатів" ОРДЛО грубим втручанням у внутрішні справи України. Українські дипломати заявляють, що визнання "сертифікатів" демонструє цілеспрямовану політику Росії щодо затягування тимчасово окупованих територій України до російського простору.

5 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що порушення Росією Мінських домовленостей не залишаться безкарними.

Автор: Віталій Саєнко