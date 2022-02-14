Якщо росіяни ухвалять свою постанову про визнання "ЛДНР", то це буде "небезпечний для них крок", вважає очільник фракції "Слуга народу".

Державна дума Росії не звертатиметься до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі журналістам.

Він зазначив: "На моє переконання, такого голосування не буде в Держдумі, не буде тому що, якщо це буде, бо ми одразу ж будемо звинувачувати Росію, що вона виходить з Мінських домовленостей, і тоді вони будуть втрачати від цього більше, ніж мати на користь".

За словами Арахамії, ця ініціатива "одна з чергових спроб давити на Україну, щоб наша позиція трошки змінилася, як вони бажають". "Такого не буде", – наголосив він.

Арахамія розповів, що в українському парламенті зареєстровано проект Постанови про звернення Верховної Ради України до ООН, Європейської комісії, Європейського парламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Але ж наша постанова для російської Держдуми "по боку", як то кажуть, вони взагалі не звертають на це увагу", – сказав голова фракції "СН".

При цьому він додав, що, якщо росіяни ухвалять свою постанову про визнання "ЛНР" і "ДНР", то це буде "небезпечний для них крок".

Арахамія зазначив, що оскільки автори там комуністи, то "це виглядає, що це просто некерована ініціатива". За його словами, її ухвалення буде мати "дуже серйозні політичні наслідки для РФ, тому просто немає логіки її приймати".

Нагадаємо, у Верховній Раді 14 лютого зареєстровано проект постанови про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Згідно з повідомленням на офіційному сайті ВРУ, ініціаторами проекту з реєстраційним номером 7048 є група народних депутатів.

Наразі текст документу відсутній.

Раніше стало відомо, що профільний комітет Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками підтримав відразу два варіанти постанови про звернення палати до Володимира Путіна щодо визнання "ЛНР" і "ДНР".

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