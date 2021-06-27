В МЗС назвали російську паспортизацію випробуваним засобом поширення шовіністичної ідеології "русского міра".

В Міністерстві закордонних справ України вважають, що Російська Федерація свідомо руйнує Мінські домовленості шляхом роздачі паспортів жителям Донбасу.

Про це УНІАН заявив речник МЗС Олег Ніколенко, прокоментувавши заяву МЗС РФ, що нібито важко зрозуміти претензії президента України Володимира Зеленського щодо видачі Росією паспортів мешканцям Донбасу.

"Можна лише поспівчувати МЗС Російської Федерації, якому "важко зрозуміти" наслідки деструктивної російської політики. Російська паспортизація - випробуваний засіб поширення шовіністичної ідеології "русского міра", елемент російських гібридних тактик проти сусідніх держав", - наголосив Ніколенко.

За його словами, під виглядом "захисту російських співвітчизників" війська Росії окупували частини територій Грузії та України, російські спецслужби безперестанку втручаються у внутрішні справи країн Балтії.

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Він нагадав, що у квітні 2019 року Україна та міжнародна спільнота, зокрема члени Ради безпеки ООН, засудили рішення РФ запровадити спрощений порядок надання російського громадянства українцям на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях.

За словами представника МЗС, за два роки понад півмільйона мешканців ОРДЛО отримали російські паспорти.

"Таким кроком Росія свідомо руйнує Мінські домовленості, логіка яких полягає у відновленні суверенітету України та мирній реінтеграції тимчасово окупованих територій. Натомість російська сторона продовжує закріплювати результати своєї окупації, затягує контрольовані нею українські території у свій політичний, економічний, електоральний, соціальний та культурний простір. У таких умовах галасливі заклики російських посадовців про нібито небажання України досягти прогресу в Мінському процесі виглядає особливо цинічними й такими, що не мають нічого спільного з реальністю", - зазначив Ніколенко.

Також він зауважив, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба неодноразово наголошував, що міжнародна спільнота має жорсткіше відреагувати на роздачу російських паспортів на Донбасі.

"Навіть після його реінтеграції Росія буде намагатися розіграти "карту російського громадянства". Фактично - це російська бомба сповільненої дії. Потрібні скоординовані кроки, зокрема санкційного характеру, аби її знешкодити", - додав речник.

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Він наголосив, що РФ має нарешті почати виконувати взяті на себе зобов’язання в рамках Мінських домовленостей та "нормандського формату" на основі повної поваги до суверенітету України, дотримання вимог українського законодавства та норм міжнародного права.

Нормандські переговори: що відомо

26 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував включити до "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція і РФ) переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі США, Великобританію і Канаду.

20 травня Зеленський заявив, що альтернативи "нормандському формату" як переговорного майданчика щодо Донбасу немає і висловився за паралельні прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і приєднання США до цього процесу.

25 червня Зеленський назвав Мінські домовленості "ледве живим" документом і висловив думку, що його майбутні зустрічі з президентами США і РФ можуть сформувати новий порядок денний щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Пізніше в РФ заявили, що не проти підключення США до врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, в тому випадку якщо вони погодяться вплинути на виконання Україною Мінських угод.

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Автор: Віталій Саєнко