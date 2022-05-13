У Харківській області російські окупанти обстріляли з танка мирних жителів.
Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.
"В одному з сіл Харківської області поліцейські встановили факт того, що російські військовослужбовці, вдумайтеся, відкрили вогонь по цивільних мешканцях з танка. Тому говорити про якісь моральні рамки російських військових не доводиться", - заявив Єнін.
Єнін підкреслив, що проти окупантів було відкрито кримінальну справу, яку вже передано до суду.
Ситуація на Харківщині:
На Харківщині окупанти обстрілюють сільгосптехніку, що працює в полях.
Станом на 12 травня російські загарбники намагалися запобігти просуванню українських військ до держкордону в Харківської області.
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