Проти окупантів було відкрито кримінальну справу, яку вже передано до суду.

У Харківській області російські окупанти обстріляли з танка мирних жителів.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

"В одному з сіл Харківської області поліцейські встановили факт того, що російські військовослужбовці, вдумайтеся, відкрили вогонь по цивільних мешканцях з танка. Тому говорити про якісь моральні рамки російських військових не доводиться", - заявив Єнін.

Єнін підкреслив, що проти окупантів було відкрито кримінальну справу, яку вже передано до суду.

Ситуація на Харківщині:

На Харківщині окупанти обстрілюють сільгосптехніку, що працює в полях.

Станом на 12 травня російські загарбники намагалися запобігти просуванню українських військ до держкордону в Харківської області.

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