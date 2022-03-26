Є інформація, що затриманий і міський голова Іван Столбовий, з ним та його родиною вже другу добу немає зв’язку.

Сьогодні в Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Є інформація, що затриманий і міський голова Іван Столбовий, з ним та його родиною вже другу добу немає зв’язку. На жаль, досі перебуває у полоні окупантів голова Циркунівської громади Микола Сікаленко", - зазначив він.

За словами Синєгубова, росіяни намагаються такими ганебними діями чинити тиск на українське населення, але жителі громад давно показали, що Харківщина - це Україна.

Раніше Столбовий повідомляв, що до міста наближається техніка РФ.

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