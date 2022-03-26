Сьогодні в Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
"Є інформація, що затриманий і міський голова Іван Столбовий, з ним та його родиною вже другу добу немає зв’язку. На жаль, досі перебуває у полоні окупантів голова Циркунівської громади Микола Сікаленко", - зазначив він.
За словами Синєгубова, росіяни намагаються такими ганебними діями чинити тиск на українське населення, але жителі громад давно показали, що Харківщина - це Україна.
Раніше Столбовий повідомляв, що до міста наближається техніка РФ.