В Харківській області супротивник відкривав вогонь по одному із селищ з реактивних систем залпового вогню, зазначили в місцевій обласній військовій адміністрації.

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів одна людина загинула, троє постраждали.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби ворог не завдавав ударів по Харкову, однак від обстрілів продовжують потерпати населені пункти області.

"Із реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли селище Мала Данилівка. Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Дергачах. На жаль, одна людина загинула, 3 постраждалих", - зазначив Синєгубов.

Минулої доби на Миколаївщині поранення внаслідок російських обстрілів отримали 11 людей, повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"Минулої доби на Миколаївщині поранення отримали 11 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає", - зазначила вона.

За словами очільниці облради, усі постраждалі доставлені до медичних закладів і отримують необхідну допомогу.

Замазєєва додала, що станом на ранок 12 травня у лікарнях перебувають 157 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей. Зокрема, окупанти атакували Харківську та Миколаївську області.

За даними Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини, в нашій країні через дії РФ вже загинула 3 381 особа.

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