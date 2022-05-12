Механізатор отримав тяжкі поранення ніг.

На Харківщині ворожий літак випустив ракету по трактору, який працював у полі.

26-річний водій сільгосптехніки отримав поранення обох ніг. Про це у Facebook повідомляє поліція Харківської області.

В повідомленні зазначається, що в результаті авіанальоту у Валківському районі 26-річний водій сільгосптехніки отримав поранення обох кінцівок ніг.

"Подія сталася поблизу селища Новий Мерчик. Ворожий літак випустив ракету по сільськогосподарській техніці, яка обробляла землю. В результаті механізатор отримав тяжкі поранення ніг, він доставлений до шпиталю"- зазначають в поліції.

В повідомленні сказано, що на місці працює слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці ретельно фіксують усі обставини скоєння злочину російськими військовими.

Ситуація на Харківщині:

За словами мера міста Ігоря Терехова, через обстріли російських окупантів Харків щодня зазнає колосальних збитків. Понад 1100 будинків у Харкові зруйновані.

27 березня українські сили оборони біля міста Ізюм збили російський літак, а біля Харкова на окремих напрямках перейшли у контрнаступ.

У Генштабі ЗСУ заявляють, що на Харківщині російські загарбники зазнають втрат і в паніці тікають, покидаючи техніку.

Вас також можуть зацікавити новини:

Арестович: ворог переніс зусилля на схід, під Ізюмом – важкі бої

Ворог продовжує атакувати на сході, ключовий напрямок - Ізюм

В осадженому Маріуполі залишається близько 160 тисяч мирних жителів