Росія втрачає позиції на Харківському напрямку й може взагалі поставити під загрозу всі спроби свого просування.

Українські сили оборони продовжують успішно контратакувати окупантів на Харківщині. Вчора їм вдалося витіснити загарбників із чотирьох сіл на північ і північний схід від Харкова. Цей контрнаступ може змінити темп війни.

Таку думку висловлюють західні аналітики та військові експерти, інформує Sky News.

Вчора у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський закликав суспільство не тиснути на військо та владу, вимагаючи перемог кожного дня. Водночас він підтвердив успіх українських захисників на Харківщині. Окупантів впевнено відтісняють до кордону з РФ.

Українські воїни наближаються до тилових шляхів постачання, що підтримують основні ударні сили противника на південь. Подальше п росування армії Путіна під загрозою.

"Українці наближаються до кордону з Росією. Так, усі успіхи, досягнуті росіянами в перші дні на північному сході України, поступово вислизають", – заявив Ніл Мелвін з аналітичного центру RUSI у Лондоні.

Британські аналітики впевнені, що зараз путінська армія кине сили для захисту своїх ліній постачання. Якщо ці логістичні шляхи буде втрачено - всі спроби просування росіян вглиб України будуть під загрозою.

"Росіянам доводиться відводити частину сил від осей, що ведуть до контролю над Донбасом, через те, що трапилося під Харковом. І це лише підкреслює ті проблеми, які у них є", – зазначив генерал у відставці, керівник аналітичного центру Інституту вивчення війни Джек Кін.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині

5 травня Сили оборони України почали контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 10 травня, на Харківщині звільнено від російських окупантів ряд населених пунктів. Вибито окупантів з населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

Також повідомляється, що через значні втрати на території Харківської області підрозділи окупантів виводяться на відновлення в Росію. Крім того, значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась, написала рапорти на звільнення.

ISW повідомляв, що контрнаступ ЗСУ іще більше розширився на північний схід від Харкова, і, ймовірно, найближчими днями або тижнями просунеться до кордону з Росією.

Однак російські окупанти вирішили будь-що втримати позиції на околицях Харкова. Для цього у Бєлгородську область стягують додаткові батальйонно-тактичні групи.

Сьогодні Інститут вивчення війни заявив, що Сили оборони України продовжили контрнаступ на північ від Харкова та відтіснили окупантів до кордону РФ. Воїнам вдалося звільнити кілька населених пунктів. Вони женуть окупантів до кордону з РФ.

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