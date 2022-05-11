Зазначимо, на Харківському російські окупанти перейшли до оборони.

У Харківській області звільнено ще один населений пункт - Питомник.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи окупантів перейшли до оборони з метою уповільнення темпу наступу наших військ. В ході успішних дій підрозділів Збройних сил України звільнено населений пункт Питомник Харківської області", - наголошується у дописі.

Водночас на переважній більшості тимчасово зайнятих територій Харківської області, з метою унеможливлення передачі інформації про переміщення російських військ, окупанти глушать мережі стільникового зв'язку.

"Місцеві жителі багатьох населених пунктів залишаються без електроенергії та води. Виїзд на територію, підконтрольну Україні, російськими окупантами заборонений", - зазначили у Генштабі.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що ЗСУ поступово відтісняють російських окупантів від Харкова. Водночас він закликав українців, особливо тих, хто в тилу, "не поширювати надмірних емоцій".

Нагадаємо, за даними головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного 5 травня Сили оборони України почали контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.

За даними експертів, наступ ЗСУ в Харківській області ускладнює для окупаційних сил РФ обстановку на Донбасі.

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