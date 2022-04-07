Також на півдні України відключать вороже ТБ.

В даний час вирішується питання про вилучення російських суден, що знаходяться на ремонті в Одеській області.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Що стосується суден під російським прапором, які зараз знаходяться на судноремонтному заводі Ізмаїла (місто в Одеській обл. – УНІАН), то скоро Кабмін прийме рішення про примусове їх вилучення на користь України", - сказав Марченко.

Крім того, за його словами, зараз ведеться робота по забороні мовлення і відключення від ефіру російських телеканалів, які на півдні України абоненти дивляться через супутникову систему зв'язку.

"Ми не допустимо ворожої пропаганди і роботи ворожої розвідки в Одеській області", - акцентував Марченко.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Польща Матеуш Моравецький заявив, що країна має намір конфіскувати майно росіян, що знаходиться на її території.

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