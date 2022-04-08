На цей момент до лікарень було доправлено 98 осіб.

Внаслідок удару російських окупантів по вокзалу в Краматорську, де тисячі людей чекали на евакуацію, померли вже 50 осіб.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"П’ятдесят загиблих, із них п’ятеро - діти. Таку кількість жертв маємо на цю годину внаслідок удару російських окупаційних військ "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська", - сповістив він.

На цей момент до лікарень було доправлено 98 осіб.

"З 98 поранених, які були доправлені до медзакладів, 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. Дванадцятеро з них померли у лікарні. 38 людей загинули одразу на вокзалі", - додав голова ОВА.

За його словами, очікується, що протягом одного-двох днів до лікарів звертатимуть й інші постраждалі, тож кількість жертв буде постійно змінюватися.

Удар по вокзалу в Краматорську: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 квітня, окупанти вдарили по залізничному вокзалу Краматорська.

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже триває евакуація жителів Донеччини до безпечних областей України.

Дії окупантів кваліфіковані за 438 статтею Кримінального кодексу - порушення законів і звичаїв війни.

Із Краматорська евакуйовуватимуть автомобільним транспортом усіх жителів Донецької області, які зможуть дістатися до міста.

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