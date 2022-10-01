Президент Володимир Зеленський натякнув окупантам про необхідність вирішити проблему з "тим одним", який розпочав безглузду для Росії війну проти України.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні наприкінці 220-го дня війни.

Говорячи про ситуацію у країні-агресорці, президент зазначив, що "вони там, до речі, уже почали кусати один одного: шукають винних, звинувачують у провалах якихось генералів...".

Відео дня

"Це перший дзвіночок, який варто почути на всіх рівнях російської влади. Поки ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України, вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами-відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії", - наголосив український президент.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня у РФ оголосили про часткову мобілізацію.

У Міноборони заявили, що мобілізують близько 300 тисяч осіб. Однак ЗМІ пишут, що кількість мобілізованих може досягти мільйона.

Одразу після цього у багатьох містах відбулися масові протести. Крім того, росіяни почали масово тікати з країни, зокрема у Казахстан, Грузію та Вірменію.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що ЗСУ почали звільняти Луганську область. У їхньому полоні вже опинилися свіжомобілізовані росіяни.

Раніше Володимир Зеленський звернувся до жителів Кавказу, Сибіру та інших корінних народів в Російській Федерації. Він заявив, що Путін не зупиниться на першій хвилі мобілізації та закликав цих людей боротися за свою свободу.

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