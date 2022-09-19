Детальна інформація уточнюється, а над аеродромом видно чорний дим.

На захопленому російськими окупантами аеродромі Мелітополя вчергове пролунав потужний вибух.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя знову вибухи", - зазначив він. Мер додав, що наразі детальна інформація уточнюється.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня вдень на аеродромі в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі пролунав потужний вибух. У той же день рано вранці над аеродромом у Мелітополі, де розміщена ворожа база, піднявся густий темний дим.

А 13 вересня Іван Федоров заявив, що росіяни тікають із захопленого Мелітополя в бік окупованого Криму. Колони військової техніки окупантів були зафіксовані на пункті пропуску в Чонгарі.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що з тимчасово окупованого Мелітополя виїхало більше половини жителів.

За словами мера, для евакуації мешканці мають декілька вагомих причин, однією з головних є тортури та погрози з боку окупантів. Крім того, у Мелітополі, як і на більшій частині окупованої Запорізької області, немає газу, тому опалювальний сезон точно не розпочнеться вчасно.

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