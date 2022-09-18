Росіяни виманюють у людей особисті дані та вкотре дурять мирне населення.

У Мелітополі російські окупанти хочуть хитрістю змусити мешканців міста отримати паспорти РФ. Для цього рашисти вигадали цинічну схему: вони обіцяють людям гроші та виманюють у них особисті дані.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"В Мелітополі батьки школярів, яких змусили віддати дітей до шкіл, де наразі працюють російські вчителі, не отримали виплату в 10 тисяч рублів. Раніше, окупанти обіцяли усім таку допомогу, якщо діти навчатимуться в школі. Авжеж, спершу росіяни створили гуманітарну кризу, аби змусити людей шукати будь-якої можливості аби вижити. Та тепер, аби отримати обіцяну виплату, треба підготувати пакет документів", - йдеться у повідомленні.

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Мешканці тимчасово окупованого міста, які хочуть отримати ці гроші від рашистів, повинні написати заяву та подати копії паспортів батьків з іншими кодами та свідоцтва про народження дитини. Також окупанти вимагають надати прописку або іншу довідку, яка підтвердить місце проживання родини.

"Лише після цього росіяни обіцяють виплатити кошти. Це потрібно росіянам, які намагаються усіма методами зібрати персональні дані громадян аби підвищити темпи примусової паспортизації. Тому наступним етапом для отримання соцвиплати – стане наявність російського паспорта", - додали у Центрі та закликали українців відмовлятися від паспорта РФ та евакуюватися з окупованих населених пунктів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що партизани з Мелітополя наочно показали, що чекає всіх зрадників України.

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