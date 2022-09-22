Повістки вручають навіть багатодітним батькам, які не служили, а також чоловікам різного віку і студентам.

В Бурятії почали масово вручати повістки чоловікам, які не підходять під критерії "часткової" мобілізації.

Про це розповіла "Дождю" голова Фонду "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова.

Жителів Бурятії почали масово відправляти на війну в Україну. Повістки вручають навіть багатодітним батькам, які не служили, а також чоловікам різного віку і студентам.

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"У Бурятії мобілізують всіх - бюджетників і тих, хто в бізнесі. Повістки розносять в тому числі вчителі. Повістки вручають навіть на робочих місцях - одному вручили в банку, де він працює. Коли ж він відмовився взяти повістку, поліцейські залучили понятих", - розповіла Гармажапова.

Призвати спробували також чоловіка, у якого п'ятеро неповнолітніх дітей - про це "Дождю" розповіла його дружина, бурятська журналістка Яніна Німаєва. За її словами, чоловікові, який не служив і не перебуває в запасі, "активно намагалися" вручити повістку на роботі.

За останніми підрахунками "Вільної Бурятії", в регіоні мобілізували як мінімум три тисячі чоловіків. За словами Гармажапової, вже добу в організацію надходять повідомлення "в режимі нон-стоп": "Це, без перебільшення, тисячі повідомлень. Люди запитують, як їм уникнути відправки на війну".

Напередодні з'явилися повідомлення про величезний потік виїжджаючих з Бурятії до Монголії і про великі черги на кордоні.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. Залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Також в Росії значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

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