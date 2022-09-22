Спочатку люди, які прийшли з військкомату, не повірили, що чоловік мертвий, але потім перепросили.

Росіянка Наталія Семенова, мешканка Улан-Уде (Бурятія), розповіла, що сьогодні, 22 вересня, з військкомату прийшли по її померлого два роки тому братом.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні з військкомату прийшли по мого померлого 2 роки тому братом. Хочу зазначити, брат в армії не служив взагалі ніколи, бо за станом здоров'я не підходив!" - поділилася громадянка РФ.

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За її словами, спочатку люди, які прийшли з військкомату, не повірили, що він мертвий, але потім перепросили.

"Як тепер вірити цим листівкам, що не хтось не підлягає мобілізації і що вона "часткова"? Якщо по мертвих приходять? З одного боку смішно - у них всі відомості застарілі, з іншого - Бурятія як завжди - попереду всієї планети - готові до поставок м'яса!" - висловила обурення Семенова.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. Залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Напередодні у Росії значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян.

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