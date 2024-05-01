Кілька днів тому колона російської бронетехніки вийшла з-під Мар'їнки і рушила в бік Красногорівки для доставки підкріплення.

Російський наступ на Красногорівку "танками-черепахами" перетворився на провал.

Як зазначив аналітик видання BILD Юліан Рєпке, кілька днів тому колона російської бронетехніки вийшла з-під Мар'їнки і рушила в бік Красногорівки, де тривають бої, для доставки підкріплення. На чолі колони йшов звичайний танк, а за ним їхали чотири обшитих металом "танки-черепахи", у яких перебувала піхота. Вони проїхали близько 7 км уздовж залізничних колій.

"ЗСУ розстріляли колону з артилерії та мінометів, зокрема касетними боєприпасами. Лише один танк повернувся назад після висадки десанту", - ідеться в повідомленні видання. Аналітик сказав, що російські окупанти в Красногорівці зараз у складному становищі, оскільки практично позбавлені постачання. При цьому ЗСУ зазначили, що вибили росіян з одного з районів.

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Російські танки-черепахи на фронті

На фронті наші захисники все частіше бачать ворожі танки з "панцирами". Зокрема, танки Т-72 із захисною бронею зверху отримали назву "танки-черепахи". Як повідомляв Forbes, усі помічені "танки-черепахи" належать 5-й мотострілецькій бригаді, колишньому підрозділу бойовиків, який зараз перебуває під російським командуванням.

А 23 квітня видання BILD писало, що крім металевих істів, окупанти також обладнують свої танки дерев'яними ящиками для снарядів, імовірно з піском, блоками динамічного захисту, маскувальними сітками, решітками, ланцюгами, колодами і навіть камінням.

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