Ігор Техеров назвав розмови про можливий наступ РФ на Харків інформаційною операцією.

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував можливий новий наступ РФ на місто, про загрозу якого пишуть західні та російські ЗМІ.

"Неважливо, що готує ворог. Важливо – як ми будемо давати відсіч. А щоб це зробити, потрібно багато факторів, насамперед військовий. Щодо виснаження Харкова – росіянам це не вдасться. Паніки у місті немає. Залякування Росії не працюють – люди згуртовані. Харків – це форпост України. І ми чудово це розуміємо", – сказав Терехов в інтерв'ю Liga.net.

Він також додав, що головна проблема Харкова – це не можливий наступ на місто, а постійні обстріли.

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"Тому нам і потрібні сучасні системи протиповітряної оборони. Щодо сухопутної операції Росії на Харків – це інформаційна спецоперація ворога. Не варто підтримувати та розповсюджувати їхні меседжі", – зазначив міський голова Харкова.

Він також прокоментував евакуацію цивільного населення в Харківській області, де тривають активні бойові дії.

"Евакуація йде з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті - 1,3 млн мешканців. Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати та змусити нервувати містян", – сказав Терехов.

Можливий наступ РФ на Харків: що треба знати

Нагадаємо, напередодні російське видання "Медуза" з посиланням на джерела в Кремлі, уряді РФ і "Єдиній Росії" поширило інформацію, що Путін планує закінчити війну захопленням Харкова.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, якщо РФ вирішить атакувати Харків суходолом – це стане фатальним рішенням для армії ворога.

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