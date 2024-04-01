Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував можливий новий наступ РФ на місто, про загрозу якого пишуть західні та російські ЗМІ.
"Неважливо, що готує ворог. Важливо – як ми будемо давати відсіч. А щоб це зробити, потрібно багато факторів, насамперед військовий. Щодо виснаження Харкова – росіянам це не вдасться. Паніки у місті немає. Залякування Росії не працюють – люди згуртовані. Харків – це форпост України. І ми чудово це розуміємо", – сказав Терехов в інтерв'ю Liga.net.
Він також додав, що головна проблема Харкова – це не можливий наступ на місто, а постійні обстріли.
"Тому нам і потрібні сучасні системи протиповітряної оборони. Щодо сухопутної операції Росії на Харків – це інформаційна спецоперація ворога. Не варто підтримувати та розповсюджувати їхні меседжі", – зазначив міський голова Харкова.
Він також прокоментував евакуацію цивільного населення в Харківській області, де тривають активні бойові дії.
"Евакуація йде з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті - 1,3 млн мешканців. Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати та змусити нервувати містян", – сказав Терехов.
Можливий наступ РФ на Харків: що треба знати
Нагадаємо, напередодні російське видання "Медуза" з посиланням на джерела в Кремлі, уряді РФ і "Єдиній Росії" поширило інформацію, що Путін планує закінчити війну захопленням Харкова.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, якщо РФ вирішить атакувати Харків суходолом – це стане фатальним рішенням для армії ворога.